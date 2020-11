La plus imposante mise à jour de GTA Online ? Elle sera déployée le 15 décembre prochain, s’intitulera le Braquage de Cayo Perico et proposera un nouveau braquage dans un environnement inédit : l’île privée de Cayo Perico. Une mission qui transportera les joueurs de Grand Theft Auto Online dans un endroit exotique et qui pourra être jouée entièrement en solo.

Evidemment jouable avec trois autres joueurs pour ceux qui ne jurent que sur le travail d’équipe, Le Braquage de Cayo Perico apportera son lot de nouvelles armes, de nouveaux véhicules (dont un sous-marin en guise de QG !) et même de nouvelles chansons (plus de 100 sont promises).

Rockstar promet de plus amples informations prochainement sur ce braquage inédit qui sera bien sûr jouable sur PS5 et Xbox Series X via les rétrocompatibilités des machines avec les versions PS4 et Xbox One de GTA 5.