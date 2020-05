Si vous faites partie des rares joueurs PC à ne pas en avoir encore profité, signalons tout de même la possibilité sur l’Epic Games Store de télécharger gratuitement (et définitivement) Grand Theft Auto V. C’est en cliquant sur ce lien que vous pouvez récupérer le précieux, jusqu’au 21 mai prochain.

Sur le papier, cela permet tout simplement de récupérer un titre de 2013 dans son édition la plus aboutie et la plus complète, autant du côté de l’histoire solo que de GTA Online (avec notamment le Starter Pack et son millions de GTA$ pour bien débuter en ligne).

Mais c’est surtout, dans les faits, un gros coup pour l’Epic Games Store, le genre d’événement capable d’enflammer la toile, de mettre à terre les serveurs de la boutique en ligne d’Epic deux jours durant et surtout de peser dans l’affrontement qui oppose le store à Steam. Bref, un joli coup.