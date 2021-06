On vous en parlait plus tôt dans le mois à l’occasion d’un évènement Prime Matter, le nouveau label d’édition de KOCH Media, The Last Oricru revient avec du gameplay. Une grosse vidéo de gameplay d’ailleurs puisque le RPG de GoldKnights s’y dévoile pendant plus de huit minutes.

Largement de quoi mettre en exergue ce que l’on disait du jeu à sa révélation, à savoir une aventure dans un monde à mi-chemin entre Moyen-Âge et science-fiction mais aussi une histoire où les choix auront une importance primordiale. Cette mécanique de décisions à prendre aux conséquences immédiates, elle devrait offrir bien des voies pour atteindre les objectifs et permettra à chacun de jouer selon l’approche souhaitée.

De quoi rendre le parties de chaque joueur unique, c’est en tout cas la promesse de ce RPG aussi jouable en coop locale et dont la sortie se fera en 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.