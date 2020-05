Skyhill : Black Mist et son action en vue isométrique nous reviennent avec un tout nouveau trailer de gameplay. Quelques jours après un trailer live action, le survival-horror de Klabater et Mandragora Games en profite pour rappeller sa sortie le 28 mai sur PC.

Suite du surprenant Skyhill (dispo à tout prix en ce moment sur Steam), ce second épisode Black Mist gardera l’atmosphère et l’ambiance de son aîné tout en lui apportant quelques changements clés. Outre la vue 3D, un système de craft et une structure metroidvania-like caractériseront aussi le jeu.

Skyhill : Black Mist sera vendu 24,99€ sur Steam et GOG mais des éditions Enhanced (29,99€) et Ultimate Supporter’s Bundle (34,99€) seront aussi proposées aux fans de la première heure.

Quant aux joueurs consoles, rappelons qu’ils auront droit àSkyhill : Black Mist le 27 août.