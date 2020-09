Quelques 23 années nous séparent de la sortie de Hexen 2 et pourtant, le FPS de Raven Software continue d’inspirer les studios. C’est le cas de Slipgate Ironworks qui, avec l’aide de 3D Realms et 1C Entertainment, annonce le développement d’un certain Graven présenté comme un successeur spirituel de Hexen 2.

Un FPS de medieval fantasy donc, dans lequel les joueurs contrôleront un prête disgracié. Bien malmené, notre héros devra explorer trois vastes régions afin d’y chasser des créatures et des membres d’un ordre d’hérétiques.

Une trentaine d’ennemis à combattre, des sorts de sorcellerie à lancer, des énigmes à résoudre, des armes plus conventionnelles à utiliser et des capacités à améliorer, voilà les grandes lignes de ce Graven dont voici également pas moins de 30 minutes de gameplay.

Sortie prévue pour 2021 sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series X.