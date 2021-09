Autre annonce du PlayStation Showcase de hier soir, l’arrivée de Gran Turismo 7 pour le 4 mars 2022 sur PS4 et PS5. Une nouvelle que Sony et Polyphony Digital ont appuyé par le biais d’une longue bande-annonce, passant en revue les grandes lignes de ce sera ce Gran Turismo nouvelle génération.

En quelques mots, GT7 sonnera le retour du mode Campagne GT. Certains circuits seront aussi de retour, tels que Trial Mountain et High-Speed Ring, dans des versions plus détailles que jamais nous promet-on. Les voitures ne seront pas en reste et seront à l’honneur dans le GT Café, censé appuyer l’aspect « jeu de collection de voitures » de cet épisode. Quant à GT Auto, il assurera la partie tuning du jeu.

Gran Turismo 7 verra également l’Éditeur de Livrée de GT Sport revenir dans une version améliorée et plus accessible. Du côté du mode photo, baptisé Paysages, on nous promet l’accès à 43 pays et plus de 2.500 lieux pour prendre des clichés de nos bolides préférés. Enfin, le simulateur maison de changement de temps/météo devrait assurer « la recréation d’une nature complexe et réaliste ».