Est-ce une bonne nouvelle pour les fans de Goldorak ? Un nouveau jeu vidéo adapté de la célèbre licence vient en tout cas d’être annoncé par Microids, en collaboration avec le studio d’animation Dynamic Planning, inspiré par la série elle-même adaptée du manga de Go Nagai UFO Robo Grendizer.

Présenté comme un jeu d’action mettant en scène Actarus et son fameux robot, on ne sait toutefois rien de ce titre actuellement en développement sur PC et consoles.

Microids, par la voix de son CEO Stéphane Longeard, explique simplement vouloir « proposer un jeu vidéo qui ravira les fans de la première heure ». « Soyez assurés que l’ensemble des équipes travaillent d’arrache-pied pour proposer un titre fidèle à l’essence même de la licence » ajoute-t-il, mais il va falloir se montrer patient avant de découvrir les premières images de ce titre encore bien mystérieux.