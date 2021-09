God of War Ragnarök n’a pas manqué le rendez-vous du PlayStation Showcase de cette rentrée 2021. Le jeu de Santa Monica Studio en a profité pour se dévoiler dans une longue bande-annonce. Offrant au passage un aperçu de l’histoire de ce nouvel épisode, prenant place après les évènements du God of War de 2018.

Il sera question d’une quête identitaire pour Atreus dans ce God of War Ragnarök. Le fils de Kratos fera face, avec son paternel, à Freya et Thor. Deux principaux antagonistes bien décidés à se venger, qu’il faudra notamment combattre avec de nouvelles capacités et une nouvelle invocation runique pour Atreus.

Les Neuf Royaumes seront à visiter dans ce futur volet. Vanaheim, Svartalfheim, Asgard et d’autres pourront être arpentés avec la promesse d’une grande variété d’environnements.

Patience, God of War Ragnarök n’est pas attendu avant 2022 sur PS4 et PS5.