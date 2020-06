Lorsqu’il sortira en 2021, le Ghostwire Tokyo de Shinji Mikami et son équipe de Tango GameWorks se présentera sur PC et en exclusivité console temporaire sur PS5. C’est l’une des informations clés de l’apparition hier soir du jeu édité par Bethesda, même si on retient également la nouvelle vidéo qui a été montrée pour l’occasion.

Si le concept du jeu nous paraissait un peu obscur lorsqu’il a été dévoilé l’année passée, la vidéo du jour permet de mieux saisir l’idée de ce titre dans lequel il s’agira de combattre des esprits malins, les Visitors, dans une ville de Tokyo mystérieusement vidée de sa population.

Différents esprits à affronter grâce à des capacités surnaturelles ainsi que des compétences à faire évoluer et à combiner, Ghostwire Tokyo misera aussi sur son « atmosphère sonore 3D » et sur les gâchettes adaptatives de la DualSense pour offrir un maximum de sensations lors des combats où les gestes de la main seront particulièrement accentués.