Double annonce pour Capcom sur Nintendo Switch lors des Game Awards. Il y a tout d’abord Ghosts ‘n Goblins Resurrection, qui verra le célèbre chevalier Arthur partir au secours de la princesse face au Seigneur Démon. Particularité de ce futur épisode ? La présence de trois difficultés différentes (Écuyer, Chevalier et Légende) et même d’un mode Page avec nombre de vie illimitées pour les plus jeunes joueurs.

Si Ghosts ‘n Goblins vous parle et que vous avez de la nostalgie en pensant aux classiques des jeux d’arcade de Capcom, alors l’autre titre annoncé par l’éditeur nippon devrait plaire. Il s’agit de Capcom Arcade Stadium, une compilation qui contiendra 32 jeux (avec vitesse de jeu ajustable, différentes options visuelles, etc.) que les joueurs pourront se payer à la carte ou via trois différents packs.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection sortira le 25 février 2021 sur la machine de Nintendo. Capcom Arcade Stadium verra lui-aussi le jour en février 2021, sans plus de précision.