Même si nous n’avons jamais pris le temps de parler de Ghostrunner depuis sa sortie fin octobre, on n’en reste pas moins adepte du jeu de parkour cyberpunk de One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks. Impossible donc de passer à côté du déploiement d’une mise à jour gratuite apportant un mode hardcore (disponible maintenant sur PC, le 17 décembre sur PS4/One puis le 14 janvier sur Switch).

Accessible à ceux qui ont terminé le jeu une première fois, cette nouvelle difficulté propose un challenge évidemment musclé avec des niveaux modifiés et des ennemis impitoyables.

En marge du mode hardcore, un DLC Winter Pack à 1,99€ fait aussi son apparition avec des éléments cosmétiques hivernaux : un Katana Cold Snap et un gant Cold Blood pourpre. De quoi se faire beau pour les fêtes dans Ghostrunner, totalement dispensable et donc incontournable diront certains.