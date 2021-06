Bien qu’il soit déjà jouable sur les consoles de dernière génération, via la compatibilité ascendante, Ghostrunner n’a semble-t-il pas encore libérer tout son potentiel. One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks s’unissent à 505 Games pour annoncer la sortie d’une version optimisée PS5 / Xbox Series X|S de leur jeu d’action-parkour au 28 septembre 2021, aussi bien en boîte qu’en téléchargement.

Sur ces machines, Ghostrunner profitera du HDR, du ray tracing, d’une option Audio 3D, d’un affichage 4K à 120 fps (pour le matériel compatible) et de temps de chargement quasi-inexistants. Sur PS5, la DuelSense fera sentir son retour haptique.

Côté contenu, cette future version embarquera tous les modes lâchés sur PC et consoles actuelles (dont le récent Kill Run) et ceux à venir cet été. Enfin, les possesseurs actuels du jeu sur One et PS4 pourront mettre gratuitement à jour leur version.

Dernière précision, la Nintendo Switch va accueillir à la fin du mois, le 25 juin, une version physique du jeu.