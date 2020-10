Puisqu’il nous a offert de belles sensations dans sa démo PC, on souligne bien volontiers l’arrivée cette semaine de Ghostrunner sur PC (Steam, Epic Games Store et GOG, pas de jaloux), PS4 et Xbox One. Une sortie qui doit également se faire sur Switch, mais avec un peu de retard puisque le jeu de One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks est désormais attendu pour novembre sur la console de Nintendo.

Jeu d’action-parkour capable de rappeler les belles sensations de Mirror’s Edge (le vrai, le premier) tout en imposant une bonne dose d’action dans un univers cyberpunk assez réussi, Ghostrunner se démarque notamment dans sa version PC via le traitement DLSS 2.0 et le Ray Tracing. Un rendu qui est proche de celui auquel les versions PS5 et Xbox Series X, qui sortiront en 2021 (avec mise à nouveau gratuite pour les possesseurs du jeu sur PS4 et Xbox One), auront droit.