One More Level, 3D Realms, Slipgate Ironworks, All in! Games et 505 Games, rien que ça, s’unissent pour donner des nouvelles de leur tranchant Ghostrunner. Place tout d’abord à une vidéo de ce jeu d’action-parkour à la première personne.

L’autre information du moment, c’est la mise en place d’une bêta privée dont les inscriptions sont possibles en cliquant sur ce lien. Un bêta-test dont l’accès est très limité préviennent les développeurs.

Pour les autres, il faudra attendre la sortie de Ghostrunner plus tard dans l’année sur PC, PS4 et Xbox One. On vous invite également à (re)visionner notre vidéo maison de la démo du jeu, capturée lors du Steam Game Festival.