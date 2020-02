Des fans de Terminator dans la salle ? Si Terminator Resistance vous reste encore en travers de la gorge, peut-être trouverez-vous de quoi vous satisfaire avec Ghost Recon Breakpoint qui accueille dès maintenant un événement gratuit autour de la célèbre licence.

Deux missions gratuites “dans un arc narratif inédit se déroulant dans un nouveau lieu d’Auroa” avec des ennemis et dialogues dont on nous dit qu’ils sont inspirés du film original Terminator de 1984, voilà le programme de cet événement de Ghost Recon Breakpoint. La première partie (et la première mission donc) se découvre maintenant sur PC et consoles avant l’arrivée, le 1er février prochain, du second morceau (avec la seconde mission).

Le tout sera à disposition des joueurs jusqu’au 6 février, Ubisoft prenant soin de préciser que d’autres mises à jour régulières et gratuites continueront d’alimenter le titre.