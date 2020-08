Le SELL a publié le nouveau top 5 des ventes de jeux vidéo en France pour la semaine 30 (du 20 au 26 juillet). Alors qu’il a pris la tête de ce classement dès sa sortie, Ghost of Tsushima poursuit sur sa lancée et reste premier du top général. Son ex-dauphin Paper Mario : The Origami King recule quant à lui à la troisième place puisque c’est l’increvable Animal Crossing : New Horizons qui revient à la charge, en seconde position.

Derrière, on constate le retour de Mario Kart 8 Deluxe et de The Last of Us Part II.

Ajoutons simplement que F1 2020 marque toujours sa présence dans les classements dédiés à la PS4 et la Xbox One. Preuve, s’il en fallait une, que cet épisode sait séduire un large public.