Le rendez-vous est donné par Sony Interactive Entertainment et Sucker Punch Productions : le très attendu Ghost of Tsushima aura droit à sa propre émission State of Play avec un live de 18 minutes qui fera la part belle au gameplay.

C’est ce jeudi 14 mai à 22h (heure française) que le jeu se montrera sur PS4 Pro avec ce qu’il faut d’exploration, de combat et d’autres mécaniques. La diffusion sera à suivre à partir des liens suivants : sur la chaîne Youtube PlayStation ou via Twitch, bien évidemment.

Dernière précision que souhaite apporter Sony Interactive Entertainment, il ne sera absolument pas question de PS5 durant cette présentation live.