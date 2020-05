On en parlait tout juste hier, c’est dans quelques heures que Ghost of Tsushima fera l’objet d’une longue présentation de gameplay à l’occasion d’un épisode spécial de State of Play.

Une diffusion live assurée par Sony et Sucker Punch que vous pourrez suivre en version sous-titrée en français directement sur la chaîne Youtube PlayStation FR en cliquant ici ou, encore mieux, en profitant du lecteur intégré ci-dessous.

Bien sûr, on se retrouve après pour faire le point sur ce qu’on aura bien voulu nous montrer.