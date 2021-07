Bine qu’imparfait, Ghost of Tsushima avait su nous séduire à sa sortie sur PS4 l’été dernier. Alors forcément, on s’intéresse grandement à l’annonce par Sony Interactive Entertainment de l’arrivée prochaine d’une version Director’s Cut du jeu de Sucker Punch. Une sortie programmée pour le 20 août, à la fois sur PS4 et PS5.

Ghost of Tsushima se fait beau pour la PS5

Dans cette nouvelle édition, le jeu se parera d’une résolution 4K « visant » les 60 fps. Il sera aussi question d’une compatibilité audio 3D, de temps de chargement évidemment réduits et de fonctionnalités propres à la DualSense. L’excellent manette de la PS5 fera ainsi valoir le retour haptique et les gâchettes adaptatives, pour des sensations qui seront assurément grisantes.

Côté contenu, en plus d’enfin apporter la synchronisation labiale avec les voix japonaises, Ghost of Tsushima : Director’s Cut intègrera tout le contenu additionnel disponible à ce jour, un mode inédit pour le multi Legends et une toute nouvelle extension : Île d’Iki (histoire inédite pour Jin enquêtant sur la possible présence mongole sur la fameuse île).

Et si j’ai déjà le jeu sur PS4 ?

Ghost of Tsushima : Director’s Cut coûtera 69,99€ à sa sortie sur PS4, 79,99€ sur PS5. Si vous possédez déjà le jeu sur PS4, le passage à la version Director’s Cut sur la même machine vous sera facturé 19,99€. Vous voulez passer directement sur PS5 ? Le prix à payer sera alors de 29,99€. Tout de même.

Enfin, pour les nouveaux venus, le jeu est d’ores et déjà proposé à la pré-commande sur le PS Store. L’intérêt ? Vous aurez immédiatement accès à la version d’origine PS4 du titre pour débuter votre aventure puis, à la sortie de la Director’s Cut le 20 août, profiter du transfert de sauvegarde pour continuer avec la nouvelle version.