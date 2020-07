Le nouveau top 5 des ventes de jeux vidéo en France a été dévoilé par le SELL, correspondant aux ventes de la semaine 29 (du 13 au 19 juillet). Une période marquée par deux grosses sorties : Ghost of Tsushima et Paper Mario : The Origami King.

Animal Crossing: New Horizons ne résiste pas à ce vent de nouveautés et se classe troisième d’un podium dominé par le jeu PS4 de Sucker Punch avec la nouvelle exclusivité Switch en guise de second.

À la quatrième et à la cinquième places, c’est encore Ghost of Tsushima que l’on retrouve grâce à ses éditions Collector et Spéciale. Bref, une jolie performance pour le titre.

Si l’on regarde de plus près le top 3 des ventes par support, on constate que F1 2020 continue de briller sur Xbox One alors que Death Stranding réalise une belle entrée sur PC où il se classe premier des ventes physiques pour cette période.