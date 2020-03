Disponible sur PC depuis le mois de mars 2018 et sur PS4 et Xbox One depuis 2019, Ghost of a Tale nous revient aujourd’hui pour nous annoncer son arrivée prochaine sur Nintendo Switch.

Ceux qui n’ont pas eu l’occasion de prendre part aux aventures de la petite souris ménestrel pourront ainsi en profiter en nomade ou bien assis au chaud à la maison. Et si vous l’ignorez sachez que Ghost of a Tale vous met dans la peau de Tilo, une petite souris, enfermée dans les cachots d’un château tenu par des rats, qui va tenter de découvrir ce qui est arrivé à Merra son ame sœur.

Le gameplay ne propose aucun combat mais vous demandera de jouer de ruse et de discrétion dans un château labyrinthique au level design particulièrement réussi. Comme pour le portage PS4 et Xbox One, c’est Plug in Digital et Seaven Studio sont aux commandes du projet ce qui devrait assurer un résultat de qualité.

Si vous faites partie de ceux qui ne jurent que par la console de Nintendo, rendez-vous donc au printemps sur le Nintendo eShop.