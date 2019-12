Les Game Awards ont certes fait de la place à la nouvelle génération Xbox, cela n’empêche pas Microsoft d’exhiber d’autres choses dont Gears Tactics.

Voilà près d’une année et demie que le jeu de stratégie de The Coalition et Splash Damage a été annoncé, il faudra encore patienter plusieurs mois pour mettre la main dessus puisque Gears Tactics est désormais programmé pour le 28 avril 2020 sur nos PC (Steam, Windows 10 et Xbox Game Pass pour PC).

Avec son action prenant place 12 années avant le premier Gears of War, Gears Tactics nous racontera les mésaventures sur Sera du soldat Gabe Diaz alors qu’il forme une escouade pour défier un certain Ukkon.

Personnalisation des membres de son escouade, amélioration des skills, équipement personnalisable, affrontements au tour par tour, grosse dose de loot à récolter, Gears Tactics adaptera à sa sauce des ingrédients classiques du genre.