Il ne sera pas disponible avant le 28 avril 2020 sur nos PC (Steam, Windows 10) et pourtant, Gears Tactics a d’ores et déjà droit à son trailer de lancement. Une vidéo à découvrir ci-dessous et qui présente, de manière astucieuse, les grandes lignes du jeu de stratégie au tour par tour de The Coalition et Splash Damage.

Toujours pas de date de sortie pour la version Xbox de ce Gears Tactics dont on rappelle qu’il nous transportera 12 années avant le premier Gears of War, avec un certain Gabe Diaz (le père de Kait de Gears 5) alors qu’il forme une escouade pour défier le généticien Locuste Ukkon. L’occasion de découvrir des affrontements tactiques dans cette franchise que l’on connait bien et dont on retrouvera, parmi bien d’autres ingrédients, les fameuses exécutions.

S’il sera évidemment achetable de manière classique, Gears Tactics intégrera d’emblée le programme PC du Xbox Game Pass lors de son arrivée dans quinze jours.