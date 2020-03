L’édition 2020 de la Game Developers Conference n’aura pas résisté aux multiples annulations de ses acteurs. Après Sony ou encore Facebook puis, tout récemment, Microsoft, Epic, Electronic Arts et Unity, voilà que les organisateurs de l’événement ont officiellement annulé le salon qui devait se dérouler le mois prochain.

L’évolution de la situation sanitaire autour du Coronavirus (Covid-19) aura donc eu raison de la GDC 2020 même si un report du salon à l’été prochain est souhaité par les organisateurs.

« Après avoir passé l’année passée à préparer le salon avec nos conseils consultatifs, nos conférenciers, nos exposants et nos partenaires événementiels, nous sommes vraiment préoccupés et déçus de ne pas pouvoir vous accueillir pour le moment » peut-on lire sur le site officiel de l’événement. « De grandes choses se produisent lorsque la communauté se rassemble à la GDC. Pour cette raison, nous avons pleinement l’intention d’accueillir un événement GDC plus tard au cours de l’été. »

D’autres événements, tels que le Mobile World Congress (censé s’être déroulé cette semaine) ou la Facebook F8 Developer Conference (initialement prévue du 5 au 6 mai), ont également été annulés pour les mêmes raisons.