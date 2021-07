Le mois de juillet 2021 débute et avec lui, son lot de nouveaux jeux à télécharger pour les abonnés du Xbox Live Gold dans le cadre du programme Games with Gold. Dès aujourd’hui, il est ainsi possible de partir à l’exploration de Planet Alpha. Le jeu édité par la Team17 est récupérable jusqu’au 31 juillet. Il est accompagné par l’exubérant Rock of Ages 3 : Make & Break de la ACE Team, quant à lui téléchargeable du 16 juillet au 15 août.

Côté « oldies », il faut compter sur la présence du jeu Xbox première génération Conker : Live & Reloaded (disponible du 1er au 15 juillet) mais aussi sur la compilation Arcade publiée sur Xbox 360 Midway Arcade Origins (disponible du 16 au 31 juillet). Programme éclectique donc, on a vu pire.