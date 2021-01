Puisqu’un rappel ne fait jamais de mal, rebalançons le programme réservé aux abonnés Gold du Xbox Live pour débuter 2021. Dès demain, le 1er janvier, les joueurs concernés par les Games with Gold pourront ainsi mettre la main sur Little Nightmares et ce, jusqu’au 31 janvier. Bien sûr, cela se passe sur Xbox One mais aussi sur Xbox Series X|S.

Le titre de Bandai Namco sera accompagné d’un jeu de la génération 360, à savoir The King of Fighters XIII. Via la rétrocompatibilité qui va bien, le jeu de baston de SNK Playmore pourra quant à lui être téléchargé jusqu’au 15 janvier, après quoi il sera remplacé dans l’offre Games with Gold par le premier Dead Rising et même le jeu Xbox première génération Breakdown