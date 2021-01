Le programme Games with Gold du mois de février 2021 a été révélé. On connait l’identité des jeux qui seront « offerts » aux abonnés Gold du Xbox Live.

Du 1er au 28 février, sur Xbox Series X|S et sur Xbox One, c’est Gears 5 qu’il sera possible d’obtenir tout comme le remaster HD de Resident Evil. Le bondissant Dandara : Trials of Fear Edition pourra quant à lui être dégoté du 16 février au 15 mars.

Du côté des oldies, le jeu Xbox (première du nom) Indiana Jones et le Tombeau de l’Empereur ouvrira le bal du 1er au 15 février alors que Lost Planet 2 (Xbox 360) lui succèdera jusqu’à la fin du mois.

Rappelons au passage qu’il est encore possible de profiter des jeux de janvier, à savoir Little Nightmares, le premier Dead Rising ou encore le jeu Xbox première génération Breakdown.