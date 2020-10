Dès aujourd’hui, de nouveaux jeux rejoignent l’offre des Games with Gold. Les abonnés au Xbox Live peuvent en effet dès maintenant récupérer sans frais supplémentaire le casse-tête Slayaway Camp : Butcher’s Cut mais aussi, via la rétrocompatibilité, le jeu Xbox (première du nom) Sphinx et la Malédiction de la Momie de feu Eurocom. Les deux titres sont téléchargeables jusqu’à la fin du mois.

Du 16 octobre au 15 novembre, les abonnés Gold pourront aussi mettre la main sur le survival-horror Maid of Sker mais également profiter du charmant Costume Quest (jusqu’au 31 octobre) de Tim Schafer et Double Fine Production, lâché à l’origine sur Xbox 360.