On connaît désormais les jeux qui seront proposés en téléchargement gratuit en mars 2021 dans le cadre des Games with Gold. Les détenteurs d’un abonnement Gold au Xbox Live pourront ainsi récupérer, à partir du 1er mars, Warface : Breakout (jusqu’au 31 mars) et le jeu Xbox 360 Metal Slug 3 (jusqu’au 15 mars).

À partir du 16 mars, ce sont Vicious Attack Llama Apocalypse (jusqu’au 15 avril) et le jeu 360 Port Royale 3 (jusqu’au 31 mars) qui seront à leur tour récupérables sur votre console Xbox, One ou Series S|X.

Un nouveau programme pas forcément très exaltant, même si on imagine que certains y trouveront leur compte.