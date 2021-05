Les abonnés Gold au Xbox Live connaissent désormais l’identité des jeux qui leur seront offerts en juin 2021. Le nouveau programme des Games with Gold a en effet été dévoilé avec, il faut bien l’avouer, un programme assez maigrichon. Côté Xbox One (évidemment rétrocompatible sur Xbox Series X|S), ce sont le plateformer The King’s Bird (du 1er au 30 juin) et l’action-RPG Shadows : Awakening (du 16 juin au 15 juillet) qu’il sera possible de récupérer.

Sur Xbox 360 (et par extension sur One et Series), ça va castagner avec la compilation NEOGEO BATTLE COLISEUM (du 1er au 15 juin) mais aussi Injustice : Des Dieux parmi nous (du 16 au 30 juin).

Pas de quoi sauter au plafond donc, même si certaines y trouveront heureusement leur compte.