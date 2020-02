Dans quelques jours le mois le plus court de l’année sera là et avec lui, une nouvelle sélection de jeux “offerts” aux abonnés Gold du Xbox Live. Microsoft a ainsi révélé le prochain programme Games with Gold avec, tout au long du mois, TT Isle of Man à télécharger sur Xbox One.

Toujours dans le catalogue One, c’est Call of Cthulhu qui sera proposé du 16 février au 15 mars.

Via la rétrocompatibilité, le jeu Xbox 360 Fable Heroes sera quant à lui disponible du 1er au 15 février alors que le Star Wars Battlefront de l’ère Xbox (première du nom) lui succédera du 16 au 29 février.

Notez que Batman: The Telltale Series est quant à lui toujours disponible dans le cadre des Games with Gold (jusqu’au 15 février) mais il ne reste que quelques jours pour mettre la main sur les autres jeux de janvier.