Il n’y avait pas que le retour de Shadow Tactics à annoncer du côté de Daedalic Entertainment lors du Future Games Show. Loin de là.

L’éditeur allemand a notamment donné des nouvelles de The Lord of the Rings : Gollum, dont voici un bref aperçu en vidéo ci-dessous, tout en faisant la place à 5 autres jeux de son catalogue dont 3 titres nouvellement dévoilés.

The Lord of the Rings : Gollum, un brin de gameplay

Quelques séquences de gameplay d’une poignée de secondes mises en scène dans une bande-annonce de moins d’une minute, elle est bien maigrichonne la nouvelle exhibition de The Lord of the Rings: Gollum. Il faut pour le moment s’en contenter, le jeu d’action-infiltration co-édité avec NACON n’étant pas encore fixé sur sa sortie.

Inkulinati, de l’encre et de la stratégie



Développé par Yaza Games, Inkulinati est le premier des jeux inédits présentés par Daedalic Entertainment au Future Games Show. Prévu pour 2021 sur PC, il s’inspirera d’illustrations médiévales pour proposera une formule de stratégie au tour par tour avec un brin d’humour.

Fling to the Finish, de la coop et des combats



Lui-aussi est un petit nouveau du catalogue PC de Daedalic Entertainment. Fling to the Finish, développé par SplitSide Games, prendra les traits d’un jeu compétitif où quatre équipes de deux joueurs s’affronteront dans des courses d’obstacles. La particularité ? Les joueurs de chaque équipe sont reliés entre eux par une corde élastique dont il faudra user des particularités.

Autre originalité, Fling to the Finish permettra à deux joueurs de jouer avec une seule manette.

Life of Delta, point-and-click post-apocalytpique



Difficile de penser à Daedalic Entertainment sans avoir en tête un point-and-click, genre ô combien apprécié par l’éditeur (Deponia, pour ne citer que cette licence). Le prochain petit protégé se nomme Life of Delta d’Airo Games, une aventure qui nous fera découvrir le robot Delta alors qu’il part à la recherche d’un ami disparu.

Pas moins de 25 niveaux et plus de 50 mini-jeux, Life of Delta tentera de ravir les adeptes PC du genre on ne sait trop quand.

Glitchpunk et Hidden Deep aussi à l’honneur

Déjà connus, Glitchpunk et Hidden Deep ont eux-aussi eu droit à leur exhibition lors du Future Games Show. Voici les nouvelles vidéos de ces deux productions, inspirées par GTA 2 pour l’une et par les thrillers des 80’s pour l’autre.