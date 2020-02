Après les premiers Guitar Hero, Amplitude, Rock Band ou encore Dance Central, le nouveau projet de jeu musical des développeurs de Harmonix Music Systems se nomme FUSER. Une première bande-annonce a été diffusée pour ce jeu qui nous permettra de créer des mixes à partir d’une pelletée de chansons.

Se targuant de posséder une technologie maison, Harmonix compte ainsi offrir la possibilité aux joueurs « de combiner les paroles, les lignes de basse et les arrangements d’un vaste éventail de genres musicaux et d’artistes pour définir leur propre son à travers un gameplay fluide et novateur. »

Pas moins de 100 morceaux seront au programme (pop, rap/hip-hop, R&B, dance, rock, country, musique latine et caribéenne) et une première liste de chansons a d’ores et déjà été communiquée :

Cliquez ici pour découvrir les premiers titres de la playlist de FUSER

50 Cent – In Da Club

Billie Eilish – bad guy

Blue Öyster Cult – (Don’t Fear) The Reaper

The Chainsmokers ft. Daya – Don’t Let Me Down

The Clash – Rock the Casba

Fatboy Slim – The Rockafeller Skank »

Imagine Dragons – Thunder

Balvin & Willy William – Mi Gente

Lady Gaga – Born This Way

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus –Old Town Road (Remix)

Lizzo – Good As Hell”

LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock – Party Rock Anthem

Migos – Stir Fry

Post Malone – Better Now

Smash Mouth – All Star

Warren G & Nate Dogg – Regulate