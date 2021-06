Le mois de juin 2021 est bien là et avec lui, un nouveau lot de chansons pour le rafraîchissant FUSER. Le jeu musical de NCSOFT et Harmonix Music Systems propose à ses joueurs de mixer sur un lot de 9 nouvelles chansons dont voici la présentation vidéo.

Parmi cette nouvelle sélection disponible aujourd’hui, à 1,99€ le morceau, figure tout de même un titre gratuit. Il s’agit de « Soon May the Wellerman Come » de Cap’n Spicy Dill, accompagné d’une nouvelle boucle mélodique elle-aussi gratuite : le Dissentor Loop Pack.