S’il avait su nous divertir en 2018, Jurassic World Evolution ne pouvait que difficilement cacher son côté creux. Pour autant on se félicite de l’annonce par Frontier du développement d’une suite, Jurassic World Evolution 2, avec un premier trailer et quelques screenshots à la clé.

Avec un mode scénarisé prenant place après les évènements du film Jurassic World : Fallen Kingdom, ce nouvel épisode nous permettra de bâtir nos parcs au-delà des limites des cinq îles de Muertes Archipelago du premier titre. Des terrains de jeu variés qui seront l’occasion de mettre en oeuvre de nouvelles options de gestion et de création.

Jeff Goldblum et Bryce Dallas Howard (Dr. Ian Malcolm et Claire Dearing) feront à nouveau entendre leur voix dans Jurassic World Evolution 2. Des modes Sandbox, Chaos Theory (ré-imagination des moments clés des films) et Challenge seront aussi de la fête.

Tout ça sortira fin 2021 sur PC (Epic Games Store) et consoles, toutes générations confondues.