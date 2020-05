C’est en vidéo que l’équipe de Frogwares annonce le développement de Sherlock Holmes Chapter One pour les nouvelles générations de consoles (aussi sur PC, PS4 et Xbox One).

Pas attendu avant 2021, le nouveau jeu du studio ukrainien leur permettra de retrouver le célèbre détective après un passage lovecraftien avec The Sinking City. Dans Sherlock Holmes Chapter One, on nous placera face à un jeune Holmes de 21 ans dont on découvrira les premiers pas.

Les investigations seront à mener en monde ouvert dans ce titre pour lequel Frogwares nous promet un Sherlock Holmes impatient et effronté, une approche inédite du personnage nous dit-on dans un environnement qui sera lui-aussi peu commun pour la série. Sherlock Holmes Chapter One nous transportera en effet sur une île fictive de Méditerranée « aux airs aussi paradisiaques que trompeurs […] et au cœur de laquelle se trouve une société fondée sur l’inégalité et la corruption« .

Enfin, notre héros aura également droit à un compagnon d’intrigue inédit, un certain Jonathan, alors que les mécaniques de jeu puiseront apparemment dans ce qui a été fait avec The Sinking City mais en prenant compte des retours des joueurs sur les améliorations à apporter au gameplay. Un système de combat fera d’ailleurs son apparition, il ne reste plus qu’à avoir tout cela en action.