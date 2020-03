Le mystérieux site nextfrictionalgame.com mis en place par Frictional Games en janvier dernier, a enfin laissé sa place à l’annonce officielle d’Amnesia: Rebirth, un nouvel épisode pour la saga horrifique Amnesia.

Amnesia: Rebirth nous permettra d’incarner Tasi Trianon, une nouvelle protagoniste, à travers le désert algérien, le tout dans une ambiance toujours aussi malsaine et oppressante. Monstres et machines étranges seront bien évidemment de la partie pour un jeu que le studio nous promet immersif et perturbant.

Pas beaucoup plus d’information à partager si ce n’est que le studio assure vouloir surprendre les joueurs avec des mécaniques plus complexes que des simples jump scare. Prévu sur PC (Steam) et PS4, Amnesia: Rebirth arrivera quelque part à l’automne 2020.