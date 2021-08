Si on attendait que Microsoft lâche le plein de grosses annonces pour sa conférence gamescom 2021, en vain, la firme de Redmond a au moins assuré le spectacle avec Forza Horizon 5. Le prochain jeu de Playground Games s’est offert une large exhibition lors du showcase, avec près de 9 minutes de gameplay. Une séquence à (re)découvrir tranquillement ci-dessous en 4K.

C’est une habitude avec la série, Forza Horizon 5 montre ni plus ni moins que sa course d’introduction. Une longue séquence de jeu qui se chargera de mettre les joueurs dans l’ambiance de cet épisode mexicain, prenant soin de mettre en avant les différents terrains du jeu qui seront à portée.

En attendant sa sortie le 9 novembre sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S (

Xbox Game Pass y compris, bien sûr), Forza Horizon 5 s’attarde aussi les bolides de sa cover (Mercedes-AMG One et 2021 Ford Bronco Badlands).

Il est aussi question d’une nouvelle manette édition limitée aux couleurs du jeu. Un pad à 65 euros qui n’est franchement pas de notre goût.