Parmi les studios tiers qui étaient attendus durant ce Playstation Showcase du 9 septembre 2021, Square Enix, au regard de ses collaborations avec Sony, se plaçait bien haut dans la liste. Et, de toute évidence, l’éditeur japonais n’a pas manqué à l’appel des festivités pour venir mettre en lumière une de ses licences. Ainsi, si l’heure n’était pas encore aux nouvelles de Final Fantasy XVI ou d’une éventuelle ombre de la suite du remake des aventures de Cloud, elle était en revanche consacrée à l’intriguant Forspoken.

Anciennement connu sous le nom de Project Athia, l’action-RPG de Luminous Production a donc répondu présent via un trailer de gameplay qui, en plus d’en mettre plein la vue, offre quelques pistes sur l’intrigue. Au cours de celle-ci, il s’agira plus précisément de suivre les pas de Frey Holland, une héroïne incarnée par Ella Balinska (Charlie’s Angels, The Athena).

De New York à Athia

Jeune new-yorkaise au passé pour le moins trouble, celle-ci se retrouve mystérieusement transportée et coincée dans Athia, un monde où la frontière entre la réalité et les rêves, mais aussi les cauchemars, est très fine. Qui plus est, elle doit désormais cohabiter avec Cuff, un bracelet magique, doté d’une conscience, logé sur son bras droit. C’est alors que commence pour Frey une aventure des plus inattendues. Afin d’avoir une chance de rentrer chez elle, notre étrangère va devoir se confronter aux Tantas, des matriarches aux forces obscures qui sévissent à travers les terres d’Athia. Parmi elles, une certaine Tanta Sila qui se laisse d’ailleurs apercevoir masquée et bien énervée en fin de vidéo.

Comme l’a partagé Raio Mitsuno, Producteur Créatif chez Luminous Productions, via le PlayStation Blog, derrière ce scénario mêlant drame social et conte fantastique se tient une équipe d’auteurs de talent. Il est notamment cité Gary Whitta (Rogue One : Star Wars Story), Amy Hennig (Uncharted Series), Allison Rymer (Shadowhunters) et Todd Stashwick (Gotham). Il en va de même sur le plan musical. Des compositeurs expérimentés tels que Bear McCreary (God of War 2018, The Walking Dead) et Garry Shyman (BioShock) s’occuperont de concevoir l’ambiance sonore. Ce qui laisse entrevoir de belles perspectives.

Enfin, Forspoken dispose désormais d’une période de sortie. Et ce sera normalement au courant du printemps 2022 que ce voyage féerique devrait commencer.