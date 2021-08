Puisqu’on vous en parlait en mai dernier, soulignons la sortie sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S et Nintendo Switch de Foreclosed. Le shooter cyberpunk de Antab Studio et l’éditeur Merge Games, inspiré par le style des BD/comics, a évidemment droit à son trailer de lancement que voici.

Dans Foreclosed, les joueurs suivent l’histoire d’un certain Evan Kapnos. Un héros dépossédé de tout ce qui fait son être et obligé de se lancer dans une course contre la montre afin de sauver son identité sur le point d’être mise aux enchères. Pour l’y aider, armes personnalisables, évolutives, et implants cérébraux à améliorer sont de la partie.

Disponible en téléchargement en échange de 19,99€ (16,99€ sur PC), Foreclosed a ausi droit à une édition physique. C’est Just For Games qui se charge de distribuer, chez nous, cette version boîte à 25€-30€ actuellement proposée sur Switch, PS4, PS5 et consoles Xbox.