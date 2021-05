L’équipe de Antab Studio et l’éditeur Merge Games annoncent la sortie de leur jeu d’action-aventure Foreclosed pour le 12 août 2021. Avec son style visuel inspiré par les BD/comics et son ambiance cyberpunk, ce titre s’offre aussi une nouvelle bande-annonce qui, avouons-le, a le mérite de titiller notre intérêt.

Les joueurs suivront l’histoire d’un certain Evan Kapnos dans Foreclosed. Dépossédé de tout ce qui fait son être, notre héros va se lancer dans une course contre la montre afin de sauver son identité sur le point d’être mise aux enchères.

Shooter de son état, Foreclosed promet un scénario haletant, des armes personnalisables et évolutives, ainsi que des implants cérébraux à améliorer via un système de progression façon RPG.

En France, une version physique est programmée à la même date sur consoles uniquement. Ce sera chez Just For Games et c’est à retrouver à cette adresse.