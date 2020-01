L’étonnant Football, Tactics & Glory, dont on vous parlait de la version PC à l’été 2018, vient de faire son apparition sur nos consoles.

Mariage inattendu entre football, gestion et stratégie, le jeu de Toplitz Productions débarque sur nos consoles avec la même formule que sur PC. Le joueur est donc invité à prendre en main une équipe au plus bas de l’échelle, à faire évoluer son effectif (via un système d’XP et de progression pour les joueurs) et même à prendre le contrôle de l’action sur le terrain via un gameplay au tour par tour.

Pour cette arrivée sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, Football, Tactics & Glory a aussi droit à un prix de titulaire : 39,99 euros (contre 20-25 euros sur PC). On espère vous faire un points sur cette version d’ici peu.