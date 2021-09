Football Manager 2022 possède une date de sortie. Le rendez-vous annuel des amateurs de gestion footballistique est ainsi fixé au 9 novembre sur PC donc (Epic Games Store, Steam et le Microsoft Store). La version « allégée », FM22 Xbox Edition, arrivera elle-aussi à cette date sur les consoles de Microsoft mais aussi sur PC et Mac pour ceux qui veulent une expérience plus mesurée du jeu.

Bonne nouvelle pour les détenteurs d’un abonnement Ultimate au Xbox Game Pass, Football Manager 2022 et FM22 Xbox Edition intègreront tous deux l’imposant service de Microsoft dès leur sortie.