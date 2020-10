Les choses se précisent sérieusement pour Football Manager 2021 dont la sortie est toujours calée au 24 novembre. Un bref trailer en français a fait son apparition, faisant brièvement apparaître les grandes lignes de ce nouvel épisode du jeu de gestion de Sports Interactive, et une seconde vidéo sous-titrée a été diffusée pour en apprendre davantage. Les voici.

Les nouveautés : les grandes lignes de FM 2021

Comme chaque année, les entraîneurs/managers en herbe pourront compter sur un lot de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour progresser dans le jeu. Du côté des interactions avec les joueurs, on nous promet « une nouvelle gestuelle » ainsi que « des conversations plus variées » et même « de nouvelles façons de communiquer lors des conférences de presse, de la salle de réunion d’équipe ou de votre bureau ».

Communiquer c’est bien, assister au match avec « la meilleure simulation de match 3D de la série » c’est mieux. Bien sûr, on prend les pincettes de rigueur quant à cette promesse mais on pourra en tout cas compter sur des avant-match et après-match plus élaborés (causeries d’équipe, interviews, présentation en match, réactions d’après-match, etc.).

Pour les amateurs de bonnes affaires, les transferts de Football Manager 2021 profiteront de « nouvelles réunions de recrutement » ainsi que la possibilité d’aborder première fois, vous pourrez également aborder « directement les agents au sujet de l’intérêt d’un joueur à rejoindre votre club ».

Enfin, histoire de contempler votre travail, Sports Interactive proposera « une toute nouvelle expérience de revue de saison » avec un regard tout particulier sur les réussites engrangées au fil des mois.

La gestion du COVID-19 dans le jeu

Si la question du COVID19 (Coronavirus) a été évoqué par la communauté de Football Manager 2020 sans toutefois que le jeu ait été mis à jour à ce sujet, le nouveau volet ne fera quant à lui pas l’impasse sur la pandémie et ses impacts sur le monde du football.

Football Manager 2021 répercutera la crise sanitaire avec l’aspect financier du jeu. « Les finances de votre club seront inévitablement plus réduites que lors d’un début de saison classique. Les transferts seront ainsi les plus affectés » expliquent les développeurs, notamment la valeur des joueurs lambdas. Une approche réaliste de la situation, même si le jeu se permettra de laisser les spectateurs dans les stades (avec les revenus que cela génèrera).

Egalement impactés, les calendriers « reviennent vite dans l’ordre » dans Football Manager 2021 qui se présentera toutefois avec une présaison réduite et un nombre de changements augmenté (à 5, selon le championnat). Du côté du nouveau système de gestes, Sports Interactive demande actuellement sur ses réseaux sociaux si les joueurs souhaitent disposer de gestes classiques ou de gestes en mode sanitaire.

Voilà tout pour le moment, et c’est déjà pas mal, pour ce Football Manager 2021 à retrouver le 20 novembre prochain.