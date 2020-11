Adieu vie sociale (ou ce qu’il en reste), Football Manager 2021 est désormais disponible sur PC. Une arrivée sur Steam et l’Epic Games Store que Sports Interactive et SEGA n’oublient pas d’honorer via un trailer de lancement que voici.

Actuellement en test chez nous, on prendra le temps de revenir sur Football Manager 2021, ses nouveaux ingrédients et sa nouvelle formule toujours aussi chronophage. Et si Football Manager 2021 se pointera aussi sur les consoles Xbox dès le 1er décembre, notons aussi l’arrivée de FM21 Mobile sur iOS et Android avant la sortie de FM21 Touch sur ces mêmes supports début décembre.