S’il profite d’une popularité en forte hausse depuis quelques jours, l’arrêt des championnats européens (mais pas que) de foot y étant pour beaucoup, Football Manager 2020 ne compte pas s’arrêter là. SEGA souhaite s’adresser à davantage de joueurs avec la mise en place d’une période de gratuité.

Dès à présent et jusqu’au mercredi 25 mars à 16h, les plus intéressés peuvent en effet télécharger gratuitement le jeu de gestion de Sports Interactive sur Steam et y donc jouer sans restriction pendant 1 semaine.

Il vous suffit de cliquer ici pour récupérer gratuitement Football Manager 2020.