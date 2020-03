Si les jeux NFL 2K/ESPN NFL 2K ravivent chez vous de chaleureux souvenirs, alors vous serez probablement heureux d’apprendre que 2K et la ligue nord-américaine de football ont trouvé un accord pour l’élaboration de jeux « autour de la thématique du football américain » à partir de 2021.

NFL 2K, le grand retour ? Oui mais…

La belle histoire pourrait s’arrêter là, on se féliciterait alors de bientôt faire face à un concurrent sérieux à la licence Madden NFL d’EA Sport de la trempe d’un NBA 2K. Seulement voilà, ces futurs jeux NFL ne seront pas des simulations.

Qu’est-ce cela signifie ? Deux choses.

Tout d’abord, ce nouvel accord permettra à 2K d’inclure la NFL dans son catalogue de jeux et d’IP originales. On peut par exemple penser à une collaboration improbable entre le foot US et Borderlands (ce n’est qu’un exemple, ne vous enflammez pas). Second élément, des jeux dédiés à la NFL verront bien le jour sous la houlette de 2K mais opteraient probablement pour une approche arcade calquée sur un NBA Playground (là encore, ce n’est qu’un exemple).

Wait and see

Pour l’heure, 2K se contente de préciser que « ces projets sont à un stade de développement initial et seront lancés dans le calendrier 2021 » tout en ajoutant qu’il sera question de jeux « axés sur le fun, des expériences faciles d’accès et sociales ».

Pas sûr que la nouvelle soit finalement aussi réjouissante que prévue pour les adeptes de l’époque NFL 2K/ESPN NFL 2K, on attend tout de même de voir ce que sera en mesure de nous proposer 2K.