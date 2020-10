Flying Wild Hog (Shadow Warrior) avec Focus pour son prochain jeu

L’éditeur français Focus Home Interactive a annoncé son partenariat avec les développeurs de Flying Wild Hog (Shadow Warrior) quant à l’élaboration d’un nouveau jeu d’action.

On ne sait absolument rien de ce projet mystère, si ce n’est qu’il s’agira du « projet le plus ambitieux jamais créé par le studio ». Michal Szustak, PDG de Flying Wild Hog, se félicite évidemment d’une telle opération et de la confiance accordée par l’éditeur. « Nous sommes persuadés que de notre partenariat naîtra un excellent jeu qui saura séduire les joueurs du monde entier. Fans de jeu d’action, préparez-vous à quelques surprises ! » ajoute le dirigeant du studio qui compte trois équipes en Pologne.

De son côté, Focus y va également de son commentaire plein d’enthousiasme à propos de cette collaboration. « L’ambition de Focus Home Interactive est de sans cesse proposer aux joueurs des expériences passionnantes et innovantes. Nous sommes convaincus que le projet, issu de notre collaboration avec Flying Wild Hog, nous permettra d’atteindre une nouvelle fois nos objectifs de qualité et d’originalité que l’on recherche dans tous nos projets » déclare ainsi John Bert, COO de Focus Home Interactive.

Tout le monde est ravi donc, reste à savoir de quoi accouchera cette union.