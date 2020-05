L’improbable Fly Punch Boom possède désormais un bon de sortie sur PC et Nintendo Switch. Le jeu de Jollypunch Games, sorte de beat’em up au style animé et totalement survitaminée, sera téléchargeable à partir du 28 mai au prix de 14,99€.

Si vous ne savez pas de quoi Fly Punch Boom est fait, le visionnage du trailer ci-dessus devrait déjà vous donner une piste quant à l’esprit décalé (c’est peu de le dire…) de ce titre de baston multijoueur (pour 2 en ligne ou 4 en local).

Donner des coups dans un style unique pour faire valdinguer les adversaires « si fort que des planètes entières se cassent en deux« , voilà le credo Fly Punch Boom dont une démo jouable est disponible sur Steam pour les plus curieux.