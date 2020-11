En attendant la sortie de Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise le 4 décembre prochain, les plus intéressés par le nouveau Fitness Boxing ont l’opportunité de découvrir ce second épisode par le biais d’une démo jouable désormais disponible en téléchargement sur l’eShop. Au menu de cette démo, les trois morceaux originaux du jeu à essayer à travers les modes Séance du jour et Entraînement libre en solo ou à deux.

Dans sa version complète, Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise embarquera les versions instrumentales de 20 chansons dont vous pouvez retrouver la liste en cliquant sur le lien ci-dessous.

Cliquez ici pour afficher la liste complète des chansons de Fitness Boxing 2 (en versions instrumentales)

Ariana Grande – Break Free

AronChupa – I’m an Albatraoz

Bananarama – Venus

Bon Jovi – It’s My Life

Cyndi Lauper – Girls Just Want to Have Fun

Darude – Sandstorm

Earth, Wind & Fire – Boogie Wonderland

Ed Sheeran – Castle on the Hill

Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj – Bang Bang

Justin Bieber – Beauty and a Beat

Katy Perry – Hot N Cold

Macklemore & Ryan Lewis – Can’t Hold Us

Marshmello – Alone

Martin Garrix – Animals

One Direction – What Makes You Beautiful

P!nk – So What

Steppenwolf – Born to be Wild

Swedish House Mafia – Don’t You Worry Child

The Chainsmokers & Coldplay – Something Just Like This

Village People – Y.M.C.A.